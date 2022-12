Axl Rose lanza micrófono al público y deja a una fanática con los ojos morados y la nariz rota

En pleno concierto de los Guns N’ Roses, una fanática resultó herida en su rostro producto del lanzamiento del micrófono por parte del líder y vocalista de la agrupación Axl Rose.

El desafortunado incidente se produjo cuando la banda se presentaba en Adelaida, Australia, el pasado martes 29 de noviembre, en el marco de su gira por Oceanía.

Según lo consignado en New York Post, mientras la agrupación tocaba su último tema “Paradise City” y se alistaban para concluir el espectáculo, abruptamente, Axl Rose de manera bastante temeraria lanzó su micrófono hacia el público.

La mujer, identificada como Rebecca Howe presentó evidentes lesiones en su rostro, específicamente ambos ojos morados, producto de dos hematomas y además de su nariz rota.

Visiblemente afectada, Howe, tuvo que ser asistida por el personal del concierto y acompañada por un policía para evaluar la gravedad de sus heridas.

La fanática, bastante consternada con la situación, indicó que “¿y si fuera un par de centímetros a la derecha o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo… ¿Y si me pegaba en la boca y me rompía los dientes?”, alegó.

En esa misma línea, la afectada aseguró que “si mi cabeza estaba girada y me golpeaba en la sien, podría haberme matado”.

A pesar del incidente, algunos de los otros fans de Guns N’ Roses no se percataron del hecho e incluso uno de ellos recogió el “proyectil” y lo levantó orgulloso como si fuera un trofeo.

Hasta el momento, la banda Guns N’ Roses no se ha pronunciado sobre el incidente.

#Exclusive: 10 News First has obtained footage of the moment @gunsnroses frontman Axl Rose catapulted his microphone into the crowd, injuring concert-goer Rebecca Howe. pic.twitter.com/kyag0VKLMB

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 1, 2022