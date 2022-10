¡Detenido por Carabineros! Slash vivió llamativa situación cuando terminó su show con Guns N’ Roses

Fue la estrella del show de Guns N’ Roses en Chile. Slash se robó las luces a punta de sus perfectos solos de guitarra.

El músico dejó en llamas a un repleto Estadio Nacional, que gozó con cada minuto de las tres horas que la banda brindó con hit tras hit.

Sin embargo, tras abandonar el coliseo de Ñuñoa, donde incluso terminó haciendo una invertida para sus fanáticos, el guitarrista vivió una llamativa situación.

Un hecho que fue documentado por su novia, quien subió a Instagram el peculiar instante que vivieron con Carabineros.

Así, Meegan Hodges compartió en su perfil oficial un registro de como, saliendo del recinto deportivo rumbo al hotel, el auto en el que iban fue detenido por la policía.

“Nos acaban de parar después del show en Chile”, dijo la pareja del artista, para luego compartir otras situaciones de lo más “interesantes” en su camino “a casa”, como pasar por encima de unas señaléticas y la ruidosa alarma del ascensor del lugar donde se hospedaban.

“No se pase la luz roja señor Slash”, “sólo pasa en Chile” y “bienvenidos a sudamérica”, fue parte de lo que escribieron los fans junto a los videos.

Sin embargo, estas extrañas anécdotas no empañaron para nada lo impecable del show de Slash y los suyos en Chile. De hecho, el guitarrista escribió en sus redes que la presentación de Guns N’ Roses en el Nacional tuvo a un “público mortal”. ¿Qué tal?

Killer crowd in Santiago, Chile tonight! Thanks for an amazing time! Muchos gracias! iiii]; )'

— Slash (@Slash) October 6, 2022