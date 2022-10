TikToker que se grabó llorando para que la mentangan respondió a las críticas

Nani Unu, así se hace llamar la tiktoker que se grabó llorando a principios de este mes en la conocida plataforma. En el clip, aseguraba que no le gusta trabajar y que necesitaba a alguien que la mantenga.

Con más de 21 millones de reproducciones a la fecha, el video de la tiktoker llorando causó un gran revuelo, con críticas hacia la internauta.

Llorando, decía sobre la obligación de tener que trabajar: “Yo siento que nací para otra cosa“. Las visualizaciones llegaron de forma instantánea.

Ahora, en respuesta a la crítica, Nani Unu volvió a publicar un video haciendo referencia a aquel episodio.

La repuesta de Nani Unu

En un nuevo video, la tiktoker habla de la revolución que causó con su video llorando, siendo una de las preguntas más repetidas el si es veraz o no su petición en aquel registro.

De esta manera, informó que era un chiste, pero hizo una particular aclaración: “Una de las cosas que más me preguntan es si era todo literal, y bueno, cómo te explico, es mentira, es chiste pero si quieres no es chiste”.

En este nuevo clip suma en su perfil que “otra cosa que me preguntan mucho es tipo ‘ah, ahora te estamos manteniendo entre todos’, me dicen. Tipo ‘por hacerte viral, ahora vivís de las redes sociales’. Están todos locos, se piensan que es así de fácil”.

En ese sentido, reveló que sus ingresos los obtiene con Twitch. También dijo que el único provecho que sacó del primer video fue cuando una clínica dental en Uruguay le pagó para que lo replicara, aunque diciendo que no tenía para costearse un tratamiento odontológico.