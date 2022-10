Tiktoker hace insólito llamado para que alguien la mantenga porque no le gusta trabajar

Una joven tiktoker argentina compartió un curioso video a través de la plataforma donde hace un llamado para que alguien la mantenga porque a ella no le gusta trabajar.

Claramente, esto no pasó desapercibido y se viralizó rápidamente en redes sociales. Entre los comentarios se generaron diversas reacciones, con personas que se burlaban, otras que solo bromeaban con la situación y algunos que se preocuparon.

En el registro se ve a la usuaria @asadodefasouwu (Nani unu) entre lágrimas, con una insólita petición que no todos sabían si tomársela en serio.

“Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa“, es el mensaje principal de la publicación.

A pesar de las dudas que existen, Nani fue bastante clara en explicar que “no haría esto si no fuera realmente urgente“. Se le ve acomplejada por el caso que plantea. Aseguró que es un “llamado a la solidaridad” y que necesita “una solución porque es muy difícil todo esto“.

Posteriormente, luego de que el video publicado el pasado lunes 3 de octubre se viraliza incluso a nivel internacional, la joven argentina compartió un nuevo registro donde se refiere al tema.

Durante la jornada de este miércoles 5 de octubre, Nani pidió que se deje de compartir el video y que no existan más burlas en su contra. En la nueva publicación utilizó el hashtag #stopbullying, haciendo referencia a la repercusión que tuvo su insólito llamado.

También indicó que la han llamado de diversos noticieros solicitándole entrevistas y consultándole cuál sería su trabajo ideal. Pero ella responde que “no sé qué decir, no hay ninguno”.

Por otra parte, una de las supuestas consecuencias que expone la tiktoker de que se haya viralizado el llamado para que alguien la mantenga por el simple hecho de que no le gusta trabajar, es que podría tener problemas con sus hijas.

Aseguró que su madre le envió mensajes para advertirle que le iban a quitar la custodia y cuidado de las menores. “No es un chiste, basta”, concluyó el video.