En el Ciudadano ADN tuvimos una nueva edición de Corre por tu vida, en donde Karin Yanine nos habló sobre el inicio de la “operación verano”, aquella época en donde las personas se suelen poner en forma antes de la temporada estival.

“Todavía estamos a tiempo, al justo sí. Habría que partir hoy no solo para estar sin polera, sino que para bajar el pareo”, comenzó diciendo la corredora por tu vida.

Y es que para Karin Yanine, el uso del pareo es un tema que ofrece muchas perspectivas. “El pareo se puede usar en el cuello. Es como elegante, pero es como de las abuelitas… convengamos que nos tapamos todo. Después viene el strapless, a la altura de las bubis. También está las que van arriba del ombligo y otras que están en la cadera, ya más sexys”, explicó la comunicadora.

“Pero el ideal es usar el pareo de toalla”, añadió entre risas.

La importancia de dejar excusas de lado

Es común que las personas comiencen el año deseando bajar de peso y ponerse en forma. Pero, como mencionó Yanine, “a uno se le arrancan las calorías y los kilos”.

“Uno siempre le hecha la culpa a algo”, aseguró la deportista para luego hablar sobre los pretextos que las personas suelen usar para no hacer ejercicio: “que no tengo tiempo, no tengo con quién dejar a los niños, hay mucha pega o la edad”, dijo.

“Este es un tema bien importante que hay que trabajar. Nunca es tarde hasta que nos vayamos al cielo o al infierno”, aseguró.

¿Cómo empezar la “operación verano”?

Respecto a tips para que las personas puedan comenzar a cuidarse en pleno 18 de septiembre. Así, aseguró que “lo importante es agarrar lápiz y papel y anotar los objetivos”.

“¿Cómo sé yo cuáles son mis objetivos? Porque voy a tener que poner abajo cuánto peso y cuánto quiero pesar. A dónde quiero yo apuntar”, explicó.

En línea con lo anterior, Yanine se refirió a la importancia de comer saludablemente. “Los abdominales se hacen en la cocina. Porque es 70% de alimentación y 30% de ejercicio”, aseguró.