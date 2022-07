Karin Yanine llegó al Ciudadano ADN para entregarnos la dosis de energía que faltaba con su columna Corre por tu vida. En esta ocasión, la comunicadora habló sobre ropa deportiva para usar con bajas temperaturas.

“Hacer actividad física con frío quema muchas más calorías que con una temperatura templada o de calor”, comenzó diciendo la columnista.

Yanine explicó que lo anterior se debe a que “cuando el cuerpo necesita regular temperatura, saca la energía de las calorías”. “Las calorías son como el combustible. Cuando uno tirita, el cuerpo gasta más energía”, señaló.

Tips para hacer ejercicio en invierno

En primer lugar, la comunicadora destacó que es importante vestirse con capas a la hora de escoger ropa deportiva en climas helados. “Así me voy a evitar un mal momento y me voy a evitar pensar que no salgo ni muerto porque me dará frío”, comentó.

De acuerdo a la deportista, la primera capa de vestir sea de material sintético. “Que ojalá sea de polipropileno, porque así aleja al sudor del cuerpo. Hay que evitar a toda costa el algodón”, aseguró.

“La segunda capa debiera ser una de lana, para que mantenga el calor. Y la tercera, debiera ser algo impermeable, llámese una parka que sea transpirable o un corta viento”, agregó.

Karin Yanine también explicó que no hay que confundir la primera capa deportiva con la primera capa que uno se puede comprar en una tienda normal. “Esas primeras capas son especiales…muchas dicen ‘dry fit’. Ahora, si la tienda es de deportes especializada, créame que está comprando una buena calidad”, expresó.

La importancia de abrigarse

Otro tema importante planteado por la columnista fue evitar el frío, pero sin caer en errores. “No sacamos nada con abrigarnos, con ponernos bolsas de basura como hace gente, porque lo único que va a lograr que va a lograr es enfermarse”, dijo.

“Lo otro es cubrirse muy bien la cabeza, ya sea con un gorro técnico, de polar, de lana o una bandana”, aseguró la comunicadora, quien también destacó otras partes del cuerpo que hay que mantener resguardadas del frío: el cuello, los oídos, las manos y los pies.

“Esa ropa técnica es solo para que realice esta actividad”, planteó.