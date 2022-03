Tío viral en TikTok: hombre se distrajo y llevó a su sobrino al colegio un sábado

La historia fue relatada por el propio tío en TikTok, quien contó que estuvieron esperando a que abriera el colegio durante una hora.

Una insólita historia protagonizada por un tío y su sobrino no tardó en volverse viral en TikTok, gracias a un video que circula en la popular red social, publicado por el mismo hombre.

El tío que se volvió viral en TikTok se llama Moisés Audeves y se hizo conocido como “el tío distraído”, ya que despertó a su sobrino bien temprano por la mañana para llevarlo al colegio. Lo que ocurrió es que no se dio cuenta que era sábado.

“Se quedó a dormir conmigo, no me acordaba que era sábado, me levanté y lo desperté y le dije te llevo a la escuela y como está chiquito no sabía nada”, contó el tío en TikTok.

El video viral del tío generó inmediatas reacciones en TikTok

Este es el divertido video con la anécdota narrada por el propio tío en TikTok:

El hombre levantó a su sobrino y lo llevó temprano a la escuela, lugar donde esperaron cerca de una hora, extrañados porque no llegaba nadie. “Qué gente tan irresponsable que no ha llegado a la escuela“, dice el tío en el video.

También, reveló que un compañero de clases pasó por allí y le preguntó qué hacía en la escuela un sábado. Su sobrino “se enojó y todo el camino me venía diciendo cosas”.

Al cierre de esta nota, el video viral en TikTok sumaba más de un millón y medio de “likes”. También había sido compartido más de 19 mil veces y atesoraba cerca de 9 mil comentarios.

“Está chiquito, no sabe ni qupe onda jajja y tú”. “Dime que eres distrapido sin decirme que eres distraído”. “Hasta le puso su agua”. “El mejor tío”. “Padre tío ejemplar, muy responsable”. “JAJAJAJAJA pobre Abraham”. “JAJAJA la manera de dar la explicación es la mejor”. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió.