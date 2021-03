Youtuber Lewis Shawcross cree que “Loca” de Chico Trujillo es una “pérdida de tiempo”

Luego de reaccionar a “Cómo dejar de amarte” de Los Charros de Lumaco, el youtuber británico Lewis Shawcross nos vuelve a sorprender con un nuevo video.

Esta vez, “Tío Lucho” reaccionó a uno de los temas más conocidos y bailados de Chico Trujillo. Se trata de “Loca”, una canción que, en sus propias palabras, no le gustó mucho.

Esto, porque a Lewis le faltó un poco de contexto para entender qué dice esta canción, la cual fue muy solicitada por sus seguidores y seguidoras nacionales.

“Hay muchos matices aquí mostrados en el video musical que no representan la música y también representan un vacío en mi conocimiento, por lo que no tiene mucho sentido, asumiendo que el video musical hace referencia a la cultura o matices sociales de los chilenos, ¿tal vez? O en un área determinada. Honestamente, no conozco la canción”, comentó.

“Se puede omitir (la canción), no es tan inspiradora, no es tan buena. Me gusta la intro, pero nada más en realidad. Nada me llama la atención como ‘wow, esta es música genial’. Definitivamente no lo sabría”, comentó para añadir que “se sintieron como tres minutos muy rápidos. No pasó nada”.

“Seamos breves, no me desagrada ni me gusta. El video musical me hizo sentir más que la canción, la canción no hizo nada por mí y posiblemente he pasado por alto muchas cosas. Pero si también es la primera vez que escuchas, déjame saber lo que piensas sobre ella porque, siendo honesto, no estoy muy seguro. Se siente como una pérdida de 10 minutos de mi vida que nunca recuperaré”, sentenció.