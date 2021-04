Se hizo viral: Mesera atendió a Adam Sandler y no se dio cuenta que era él

Una mesera se hizo viral tras compartir un video donde atendió al actor estadounidense Adam Sandler, sin notar que era él, y sin darle un trato preferente por ser famoso.

El hecho quedó al descubierto luego que Dayanna Rodas, trabajadora de la franquicia de restaurantes especializado en desayunos IHOP (The International House of Pancakes), compartiera el momento en su TikTok.

“No me di cuenta de que era Adam Sandler y le dije que tenía que esperar 30 minutos, claro que se fue porque no iba a esperar 30 minutos por IHOP“, escribió la garzona junto al video, donde aparece con un filtro de payaso. “Por favor, regresa”, agregó en la descripción.

En las imágenes se puede ver el comediante, vestido con unas bermudas, zapatillas, jersey rojo y mascarilla, habla con la joven y luego se retira del lugar.

La publicación rápidamente se hizo viral, donde muchos apoyaron a la camarera y también aplaudieron al actor, quien no intentó usar su fama para conseguir un trato especial y simplemente se fue como una persona normal.

Rodas luego compartió otro video en TikTok diciendo que no pensaba que se iba a hacer viral.

Revisa aquí el momento: