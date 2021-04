Jugó mejor sus cartas: Mujer subastó la colección de Yu-Gi-Oh de su esposo tras infidelidad

Una mujer puso en venta la gran colección de cartas Yu-Gi-Oh de su esposo tras enterarse de su infidelidad.

Al enterarse que su pareja la engañaba, la mujer se vengó quitándole su más precioso tesoro, las cuales está ofreciendo al mejor postor en Yahoo.

En el pack que esta subastando destacan 26 cajas de sobres, donde 25 están intactas. Además, varios de ellos son de las primeras ediciones del juego y otros de ediciones como Magic Ruler, Curse of Anubis y Thousand Eyes Bible, entre otras.

Para quienes son conocedores de las cartas Yu-Gi-Oh, esta selección podría ser algo insuperable.

Junto con las fotografías de la carta, la mujer escribió: “Este es mi primer listado en Yahoo! Subastas. Como acto de venganza contra mi marido por haberme engañado, he decidido vender su colección. Los artículos no están abiertos, así que me alegraría si puedo conseguir un buen precio por estos”.

“Las cajas han estado en un estante con una tapa sobre ellas, por lo que ni siquiera están polvorientas. No estoy muy familiarizada con los juegos de cartas coleccionables, pero para mis ojos inexpertos, los artículos no están dañados ni rasgados, así que acepta su condición tal como están. Gracias”, finalizó.

Esta subasta comenzó el fin de semana recién pasado por solo un yen. Actualmente va en 6.5 millones de yenes, es decir, 6.4 millones de pesos chilenos.