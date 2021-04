Todo es cancha: Candidata a alcaldesa de Hualpén hace campaña en Tinder

Hacer campaña en medio de la pandemia que estamos viviendo ha llevado a candidatas y candidatos a desplegar toda su creatividad para buscar y ocupar todo tipo de espacios.

Es el caso de Ornella Concha, una profesora de 37 años que, por estos días, es candidata a alcaldesa por Hualpén, representando a Revolución Democrática, y que encontró en Tinder, la aplicación de citas que utiliza los likes y la georeferenciación, un lugar para hacer campaña.

Aunque se volvió viral entre sus match, la aspirante a jefa edilicia indicó a Sabes.cl que la experiencia no fue muy buena. “En general la aplicación funciona relativamente muy mal, no me da espacio para conversar con la gente e invitarla. No sé qué habrá pasado, pero hay que pagar para que funcione relativamente bien, pero aún así no hace match o los mensajes no llegan. Lo reinicié varias veces y me borró la descripción porque Tinder me dijo que no es para hacer campaña política”, expresó.

Para Concha, “la idea de usar Tinder era el espacio que te da la aplicación porque te dice cuál es el rango de edad, si es hombre o mujer y te da el radio con quien quieres interactuar. Esa era la idea, hacer un filtro, ubicarse en algún lugar de la comuna pero nunca me funcionó”, agregó.

Poco antes de que la aplicación descubriera que lo suyo era hacer propaganda, alcanzó a hacer cerca de 14 matches. “No alcancé más que eso, porque en la aplicación me apareció un mensaje de que estaba infringiendo normas de la plataforma y me bajaron el perfil”.

Parte de la decisión de explorar otras formas de campaña vino de la determinación de no hacer campaña territorial desde el pasado 26 de marzo por la pandemia.“Hualpén es una de las comunas más golpeadas por el coronavirus y decidimos salir de las calles y estar en todas las redes sociales. Mientras más, mejor”, admitió la profesora de educación básica.