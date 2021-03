¡Compartió su playlist! Obama reveló cuál es su lugar favorito para cantar

En el último episodio de Renegades, un podcast que une a Bruce Springsteen y Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos reveló que uno de sus lugares favoritos para cantar es la ducha.

“Canto en la ducha, canto afuera. No me avergüenzo de cantar”, dijo.

“Mis hijas y mi esposa a menudo ponen los ojos en blanco”, agregó, dando a entender que están cansadas de escucharlo cantar cada vez que entra al baño.

Además, Obama compartió su playlist de Spotify, en la que tiene más de 40 canciones que escucha cuando se baña.

Entre ellas, encontramos temas de artistas como Bruce Springsteen, Marvin Gaye, The Beatles, Public Enemy, Patti Smith, Kendrick Lamar, Stevie Wonder y Bat For Lashes.

Escucha la lista de reproducción aquí: