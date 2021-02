“2021, ya te odio”: Revisa las reacciones que dejó la separación de Daft Punk

Hace algunos minutos, el dúo francés Daft Punk anunció su separación tras casi 30 años de carrera.

Con un emotivo video, Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter comunicaron la noticia, la que generó ciento de reacciones en redes sociales.

Y es que muchos de los fans del dúo electro pensó que se separarían este 2021, ya que hace algunos meses varios medios internacionales señalaron que este año lanzarían nueva música.

Sin embargo, esto no será así, por lo que sus seguidores y seguidoras de todo el mundo están lamentando su separación a través de redes sociales.

Revisa algunas reacciones aquí:

