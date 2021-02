“Soy un fantasma”: Bebe Rexha le respondió a quienes inventaron que murió por una sobredosis

Hace algunos días, la frase “murió Bebe Rexha” fue la tercera más buscada en Twitter, ya que un desconocido usuario aseguró que la cantante había muerto de sobredosis.

Tras la polémica e incertidumbre que causó esta fake new, la intérprete británica decidió referirse a la situación a través de la misma red social.

“Me quedo fuera de Internet durante tres días, ¿y no solo me morí sino que me morí de una sobredosis?”, partió escribiendo.

Pese al asombro e indignación que sintió, pues algunos rumores anunciaban a su familia, la artista reaccionó con algo de humor: “Soy un fantasma. Estoy ‘tuiteando’ desde tu armario”, escribió, descartando así su muerte por drogas.

Jeez I stay off line for three days and not only am I dead but I died of a drug overdose?!?! https://t.co/dffaPbcchg — Bebe Rexha (@BebeRexha) February 3, 2021

I’m a ghost. I’m tweeting from your bedroom closet. Boo bitch. — Bebe Rexha (@BebeRexha) February 3, 2021