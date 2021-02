Exasistente de Marilyn Manson aseguró que las acusaciones en su contra son reales

Tras acusar a Marilyn Manson de abuso sexual, Evan Rachel Wood recuperó un largo testimonio de Dan Cleary, quien trabajó como mánager de la banda del cantante estadounidense entre 2007 y 2008, justo cuando la actriz estaba saliendo con el músico.

El mensaje fue escrito en septiembre del año pasado, y en él explica que mientras trabajaba con Manson, la actriz siempre estuvo de gira con ellos.

“En el transcurso de un año, la transformó en una persona diferente. La destruyó. Solo más tarde me di cuenta de lo que había sucedido”, dice Cleary.

“Después trabajé como asistente personal de Marilyn Manson, en 2014/2015. Lo vi ser agresivo, repetidamente, con su novia Lindsay. Durante estos casi dos años la vi muchas veces llorando, con él gritando y degradándola“, continuó.

“Amenazó con matarla, cortarla, enterrarla, avergonzarla públicamente. Se sentía bien por hacerla llorar y tenerle miedo. Le recordó que sin él, ella no tendría hogar y se burlaría de un miembro de la familia que tenía dificultades de aprendizaje“, relató.

El exasistente del intérprete de “The Beautiful People” también destacó que “todos en el círculo inmediato” del músico conocen estas situaciones. “Pero todo el mundo (incluyéndome a mí) tiene miedo de decir algo debido al ‘código’. Contar lo que está sucediendo en la vida personal de los demás está mal visto“.

“Nosotros, que estamos en silencio, lo hacemos porque tenemos que ganarnos la vida. Pero eso es suficiente. Sus fanáticos se enojarán y no lo creerán. Lo entiendo, pero es verdad“, dijo el sujeto.

Dan comentó que se ha mantenido en silencio hasta ahora porque, cuando estuvo de gira con Manson en 2007, el equipo del músico le pagó un viaje para visitar a la familia, cuando su madrastra murió repentinamente, pagando su sueldo como si hubiera trabajado durante ese semana. “Nunca olvidaré eso, significó mucho para mí”, dijo al respecto.

“Pero ahora que veo a tanta gente defendiéndolo y llamando mentirosos a las personas que lo acusan, me cansé. Crean lo que dicen, lo vi. No tengo nada que ganar con esto y tengo mucho que perder“, agregó.

“[Manson] es un músico increíble y un hombre muy inteligente y divertido. Pero también es un adicto que abusa mental y físicamente de los demás, mientras demuestra que es capaz de ser muy amable y cariñoso. Es difícil de entender”, dijo.

“Mi único objetivo es no llamar mentirosas a estas mujeres. No están mintiendo. Manson me proporcionó un sustento durante mucho tiempo y le agradezco las oportunidades que me dio. Fue gracias a él que vi el mundo por primera vez. No es fácil, pero tenía que hacerlo“, sentenció.

Thread: I worked directly with #MarilynManson in 2007-2008 for his touring band when #EvanRachelWood was with him. She was on tour with us the entire time. Over the course of 1 year he turned her into a different person. He broke her. I didnt totally realize until later in life.

— DanCleary (@DanCleary79) September 13, 2020