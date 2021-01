“No quería evacuar porque estaba comiendo fideos”: El aplaudido testimonio de una pareja en Coquimbo tras fallida alerta

Un gracioso momento se vivió en medio de la cobertura especial de 24 Horas, en TVN, tras la fallida alerta del sistema SAE a buena parte de los celulares en Chile.

Mientras el reportero se encontraba conversando con ciudadanos que volvían de la evacuación en Avenida del Mar, en La Serena, una pareja quiso contar su testimonio.

“Con tranquilidad. A él le sonó el teléfono y fue como ‘oh, hay que evacuar'”, relató la joven, inicialmente. “Yo no quería evacuar porque estaba comiendo fideos”, confesó, revelando que finalmente salieron y que ahora se disponían a regresar cuando se dieron cuenta que no existía peligro.

“¿Algo que decir?”, remató con un codazo, dándole pase a su acompañante, quien complementó su relato.

Luego de contar la experiencia, ambos siguieron su camino, sellando el momento con un “high five” y volviéndose virales en Twitter.

— Sleepy and Puffy🌠 (@SleepyandPuffy) January 24, 2021

@TVN estaba entrevistando a este par en La Serena y ella dió la mejor respuesta que he escuchado: "Yo no quería evacuar porque estaba comiendo fideos". Me parece un motivo totalmente justificado. 🤭 pic.twitter.com/V1inuA3ggD

— Licenciado Eduardo (@edo_isc) January 24, 2021