Yann Yvin volvió a rememorar violento asalto: “Eran 4. Me dijeron ‘te vamos a matar’”

“Debo reconocer que por lo que me pasó en julio, ando muy poco en auto“, afirmó en conversación con Angelica Castro, en el programa “Velvet al Desayuno”, Yann Yvin, repasando además el rubro gastronómico y el violento asalto que vivió hace algunos meses.

Así, el conocido chef francés contó lo complejo que ha sido este último tiempo para los restaurantes y el largo proceso que será retomar la normalidad, aunque “lo bueno de cada crisis, es que la creatividad empieza a desarrollarse a una velocidad tremenda“, afirmó.

“Vamos a regresar, se va a demorar su tiempo, no hay que tener miedo, vamos a reconstruir nuestro rubro con un protocolo distinto, queremos salir, queremos unirnos, necesitamos unirnos alrededor de la mesa“, agregó.

Luego, pasó al complejo momento que le tocó enfrentar en julio de este año, cuando fue protagonista de un asalto en Vitacura. “Fui al dentista, después de 3 horas llegué a mi auto y el momento de entrar en mi auto, pongo una pata dentro del auto, mi poto dentro del asiento y agarré la puerta para cerrar el auto, y me vinieron 4 tipos encima“, contó.

Detalló que “eran 4. Me dijeron: te vamos a matar. Tomé mi tiempo, como estaba un poco lento, me empezaron a sacar a la fuerza, tomaron un extintor del auto y me golpearon la nariz, empezó a salir sangre, me quedé en la berma solo“.

“Los aweonados no sabían hacer partir el auto, tuve que explicarles cómo irse con el auto. Se fueron y 20 segundos después llegó Paz Ciudadana. Al día siguiente pesqué mis cosas tomé el primer vuelo hacia Francia. Quería desconectarme, la prensa fue muy encima de mí, me fui a Francia, tenía previsto ir de vacaciones, pero adelanté mi viaje”, agregó.

Pero este no es el primer asalto que vive el chef, quien hace un año atrás también vivió un episodio similar, pero aseguró que la primera vez fue peor “porque fue con pistolas. Pensé: voy a morir. Finalmente se fueron y no me pasó nada“.

Así, Yann Yvin reconoce que anda muy asustado por las calles cuando tiene que salir. “Voy a cada vez menos en la ciudad, estoy tranquilo en casa. Cuando tengo que grabar el programa me vienen a buscar. Ando mucho más ansioso en el auto, no me acerco al auto de adelante, miro para atrás, trato de manejarlo con mucho cuidado“, se lamentó.

Revisa la conversación completa, aquí: