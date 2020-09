Yann Yvin se refirió al violento asalto que vivió: “Digo que no fue grave, pero en mi ser más profundo estoy bien shockeado”

El pasado 22 de julio, el reconocido chef francés Yann Yvin fue víctima de un violento asalto en Vitacura, donde una banda de delincuentes lo golpeó con un extintor en la cabeza, previo a robarle su vehículo. Pocos días más tarde, decidió volver a su país natal para pasar el difícil momento junto a su familia.

Hace dos semanas, el cocinero y exjurado de MasterChef volvió a Chile para retomar sus labores, y participar del nuevo programa culinario de Chilevisión, “Oye al Chef“.

En conversación con LUN, Yvin se refirió al complejo momento que ha vivido, a raíz del asalto. “Esto no era tan simple como suponía, realmente ha sido pesado“, confesó.

“Quizás le trato de poner paños fríos a la situación del asalto, le he tratado de quitar dramatismo, tal vez ha sido la forma de sacarle lo pesado que es vivir algo así“, manifestó.

Asimismo, añadió que “lo hago para tranquilizar a mi entorno, no me imagino decirle a mi madre que estoy asustado, eso prefiero esconderlo. Y sí, digo que no fue grave, pero en mi ser más profundo estoy bien shockeado“.

Por otra parte, reveló que el incidente ha cambiado la manera en que se enfrenta a la calle. “No tengo la misma mirada“, admitió.

Señaló que “estoy permanentemente analizando lo que está pasando alrededor mío”, sin embargo, agregó que “trato de seguir adelante, no voy a parar de vivir por esto, pero hay momentos cuando la luz del día baja en donde empiezo a tener un poco más de inquietud“.