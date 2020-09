“Es una tontera”: Noel Gallagher reveló que se niega a utilizar mascarillas para prevenir el Covid-19

Noel Gallagher reveló que se rehúsa a utilizar mascarillas mientras compra en centros comerciales, pasando por alto las leyes sanitarias establecidas en su país.

En conversación con el podcast The Matt Morgan, el ex-Oasis aseguró que el uso de estas es una “tontería”, pese a que es lo recomendado por autoridades de la salud.

“Todo el asunto es una tontería. Se supone que debes usarlos en Selfridges, pero puedes ir a un pub y estar rodeado de cada maldito coño. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, ‘oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges’“, sostuvo.

Más adelante, contó que también se niega a usarlas cuando se mueve en transporte público. “Fui a Manchester la semana pasada y un tipo me dijo ‘¿puedes ponerte la mascarilla, porque la policía de transporte subirá y te multará con mil libras? Pero no tienes que ponértelo si estás comiendo'”, contó.

Luego, el músico agregó: “Así que estaba diciendo ‘Oh, claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero me ves comiendo un sándwich y lo dejo, ¿está almorzando?‘”.

Cuando el conductor del espacio lo contra argumentó,explicándole que es una ley para prevenir la propagación del virus, Noel sostuvo que “no es una ley” y que “ahora nos están quitando demasiadas jodidas libertades”.

“Me importa un carajo. Elijo no usar una y si contraigo el virus, lo tengo en mí, en nadie más. Si todos los demás estúpidos llevan una máscara, no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería”, sentenció.