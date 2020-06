Snoop Dogg reveló en una reciente entrevista que acaba de descubrir que tiene derecho a votar

El reconocido rapero estadounidense, Snoop Dogg, concedió una entrevista al programa Big Boy, de la radio norteamericana Real 92.3, donde reveló que recientemente descubrió que tiene derecho a votar.

El intérprete de “Gin & Juice” culpó al “lavado de cerebro” al que fue sometido durante mucho tiempo, pero prometió que este año sí votará en las elecciones presidenciales de su país, las cuales se llevarán a cabo en noviembre.

“Nunca voté en mi vida, pero este año votaré. No puedo soportar ver a este imbécil (Donald Trump) en el cargo por más tiempo“, argumentó.

“Si no vota, alguien votará por usted. Durante muchos años, me lavaron el cerebro, me hicieron pensar que no podía votar porque tenía un registro. Pero ya está limpio, así que ahora puedo votar“, detalló.