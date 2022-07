The Voice Chile: Beto Cuevas cambia de look y recibe elogios en redes

En la jornada estelar del pasado martes 19 de julio tuvo lugar una nueva emisión de The Voice Chile por las pantallas de Chilevisión. En esta temporada, los coaches son el dúo Gente de Zona, la cantante mexicana Yuri, Cami y el artista nacional Beto Cuevas.

Fue precisamente Beto Cuevas quien llamó la inmediata atención en esta emisión de The Voice Chile, ya que apareció con un nuevo look. Los televidentes no tardaron en reaccionar con comentarios positivos para él, publicados principalmente en la red social Twitter.

El nuevo look de Beto Cuevas

Este martes, recién iniciado The Voice Chile, el conductor del programa, Julián Elfenbein, hizo referencia al nuevo look de Beto Cuevas. Por eso, en su presentación indicó:

“Aquí está él, un look nuevo, ya tiene a sus finalistas, son siete, recordemos que se sumó uno en el repechaje. Fue protagonista de anoche (lunes) con mucho éxito, aquí está con un look nuevo, tipo Matrix, saludos para el gran Beto Cuevas“.

View this post on Instagram A post shared by Beto Cuevas (@iambetocuevas)

Televidentes dejaron inmediatos comentarios en Twitter. Entre ellos, destacaron: “Se pasó @iambetocuevas, qué guapeza! #TheVoiceCHV”. “Se pone un saco de papa el beto y se ve regio #TheVoiceCHV”. “@iambetocuevas es un referente en todo sentido… En la música,moda…tipo seco👌🏻👏👏👏 #TheVoiceCHV”. “#TheVoiceCHV Beto, que elegante!”. “Por qué chucha el beto se ve divino con lo que se ponga #TheVoiceCHV”.

La competencia está por ingresar en sus instancias finales, donde cada coach ha ido filtrando a cuáles participantes quedarán a merced de la votación del público. Beto Cuevas es uno de los jurados que trabaja para dar con un finalista que le de el triunfo en esta temporada de The Voice Chile.