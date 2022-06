En la jornada estelar de este martes, 7 de junio, Chilevisión emitió un nuevo episodio de Pero con Respeto, esta vez con la participación de Pamela Díaz.

La Fiera conversó con el conductor del late, Julio César Rodríguez, y habló de aspectos personales de su vida. También, abordó temas profesionales como su polémica salida de TVN.

Pamela Díaz grabó con TVN un programa llamado Mochileros. El espacio televisivo que la llevaba por el país produjo 12 episodios. Sin embargo, la señal transmitió solo cuatro y el resto quedó archivado.

Sobre este tema, La Fiera amplió detalles y contó sus impresiones, meses después que se materializara su despido del conocido canal de televisión.

¿Qué dijo Pamela Díaz de su despido de TVN?

Quien sacó a relucir el tema fue Julio César Rodríguez. “Te echaron también de TVN, pero, ¿bien echada, o no?”, consultó el animador.

En esa línea, Pamela Díaz dijo del despido de TVN: “No, mal echada, muy mal echada. Se desubicaron”. A eso sumó que hay ocho episodios que no fueron transmitidos: “Están guardados, y tenía unos capítulos increíbles”.

En la misma conversación, La Fiera sumó duras palabras por lo ocurrido hace meses: “Me echaron. Como les caí mal, por mal educada, me dijeron que… bueno. Igual me desubiqué, sí. Porque dije que los ejecutivos no sabían mucho de televisión, de números tampoco”.

Sin embargo, en pleno programa aclaró que se refería a los ejecutivo de ese momento. “Los de ahora no, porque son nuevos”, advirtió.

“Es un programa en el que en realidad lo pasé bien. Me gustaría que saliera al aire el que grabé con Karen Doggenweiler“, confesó para finalizar el tema.