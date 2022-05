Periodistas del matinal Mucho Gusto, incluyendo a José Antonio Neme, debatieron en esta jornada por los diferentes hechos delictivos reportados en el ámbito nacional.

Particularmente, comentaban lo ocurrido en plena Alameda en horas recientes. Allí, un grupo de delincuentes encapuchados obligaron a un chofer a bajar de una micro de transporte público. Luego, incendiaron el vehículo en pleno día.

En esa línea, quien se pronunció en el matinal de Mega fue el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. “Hay un montón de fenómenos, no solamente de falta de oportunidades. Sino que también contextos culturales, de falta de respuesta del Estado, de nosotros que estamos ahí todos los días trabajando y no éramos capaces de hacernos cargo de la situación”, inició.

Con José Antonio Neme presente en el estudio, el acalde Tomás Vodanovic sumó: “Es un problema mucho más integral del que tenemos que hacernos cargo como sociedad. No lo vamos a resolver en uno ni en cuatro años hagamos lo que hagamos. Pero creo que sí podemos empezar a dar pasos en la dirección correcta, en distintas intervenciones que son mucho más integrales“.

“Estamos tratando de abrir más alternativas para que los niños tengan distintas vías de desarrollo y puedan canalizar muchas veces esa rabia o esas frustraciones que han ido acumulando. Para dar una cuota de esperanza, veo un ánimo más transversal de reconocer un fenómeno y decir que estamos en niveles de conciencia social muy críticos. Donde ya no se soporta la mezquindad de empezar a tirarnos la pelota”, cerró.

La furiosa respuesta de José Antonio Neme

Quien no tardó en reaccionar a las palabras de Tomás Vodanovic fue el periodista José Antonio Neme, quien expresó su rotundo desacuerdo, fiel a su estilo.

“Alcalde, yo no estoy de acuerdo con usted, discúlpeme que le diga”, inició José Antonio Neme en plena entrevista a Tomás Vodanovic. “No estamos en un problema de convivencia social. Yo creo que la mayoría de los chilenos quiere convivir bien“, siguió.

El periodista expresó: “Es una minoría que tiene secuestrada a este país y que se aprovechó del octubrismo para hacer esto. Usted no me va a venir a decir a mí que personas que han sido maltratadas por el sistema se van a quemar colegios“.

El edil aclaró: “Yo no he dicho eso”. Pero Neme redobló la apuesta: “Es una falta de respeto para aquellas personas que han tenido problemas desde que nacieron y que no andan quemando colegios, mi querido alcalde Vodanovic”.

“Seguimos con el discurso de que ‘aquí hay un problema estructural’. No, aquí hay delincuencia y eso se ataca con el poder que tiene el Estado para hacerlo. Dejémonos de entrar en una suerte de poesía”, advirtió José Antonio Neme.