Raquel Argandoña responde a Douglas y metió a su esposa: “Está picado conmigo”

Desde que Raquel Argandoña dijo que los famosos en Miami no le habían dado una buena recepción a Luis Jara y que uno de ellos no tenía el dinero para ir a restaurantes caros, se ha visto involucrada en una polémica que pareciera nunca acabar. Y es no solo Lucho Jara salió a desmentir sus dichos, sino que también un molesto Douglas le dedicó varias palabras.

“No puedo creer que le sigan dando tribuna. Con el Lucho estuve en su cumpleaños el año pasado, siempre hablo con él”, declaró el intérprete de Cariño Malo.

El cantante también se refirió a los comentarios que hacían alusión a una supuesta mala situación económica de uno de ellos. “Esta señora lo único que tiene es inventar, porque ni siquiera está acá. Nadie que viva acá en Miami no tiene para salir a comer, eso es imposible”, le respondió el cantante en una entrevista con Publimetro.

Sin embargo, Raquel Argandoña, lejos de quedarse callada tras los desmentidos, aprovechó una nueva emisión del programa Zona de Estrellas para contestarle duramente a Douglas. “Todos decían que a Luchito Jara no lo aceptaban en el grupo”, inició su defensa.

“Nosotros dijimos que había uno en ese grupo que no tenía lucas para ir a restaurantes caros como los otros, no dijimos el nombre, y se echó al agua solo. Yo nunca dije el nombre”, explicó la Quintrala sobre sus anteriores comentarios.

Metió a la esposa del cantante

Pero no se quedó ahí, ya que luego no solo se fue directamente contra el cantante radicado en Miami, sino que también involucró a su esposa, la periodista argentina Ana Sol Romero.

“Douglas está picado conmigo. Siempre ha estado picado conmigo porque yo, desde que estaba en el Buenos Días a Todos, decía que su señora se creía la Cecilia Bolocco y es verdad”, arremetió la animadora, que nuevamente no quiso parar ahí.

“Su referente es la Cecilia. Se cree la Cecilia Bolocco. Me parece que yo dije eso y a ella le cayó mal, pero igual”, recalcó después.

Posteriormente volvería a referirse a la discusión sobre la supuesta falta de dinero de uno de los famosos en Miami. “Yo dije restaurantes caros, no salir a comer y yo nunca había dicho que era el Douglas“, cerró la Raca, para concluir y seguidamente cambiar la conversación.