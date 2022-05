“Pero Marcelo, cómo le dices eso”: el fuerte encontrón entre Polino y Myriam Hernández en El Retador

“Para mi fue el show de la desafinación”. Ese fue el momento exacto en el que empezó el conflicto entre la cantante nacional Myriam Hernández y el periodista Marcelo Polino, ambos jurados de El Retador.

Con esa frase contra la participante Yasmín Valdés, el integrante argentino del jurado del programa de talentos de Mega inició su evaluación y rápidamente provocó la molestia de Myriam. La actriz se había presentado en la categoría de imitación con Like a Virgin de Madonna y estuvo muy lejos de ser del gusto del periodista.

“La verdad es que no le pegó a la nota, la estaba corriendo, parecía que iba corriendo la nota, nunca la alcanzó”, afirmó Marcelo Polino, mientras que su compañera del jurado lo miraba con desagrado. “Muy bien logrado el look, estás muy bien, era como para verte en la tele sin volumen. Sin volumen estabas divina. Muy desafinado“, fue lo último que dijo el argentino hasta que Myriam Hernández lo interrumpió.

La molestia de Myriam y el enojo de Polino

Durante toda la evaluación que pudo hacer Marcelo Polino, Myriam Hernández siempre manifestó su incomodidad. Y cuando ya no pudo disimularla, intervino en el turno de su compañero.

“Pero Marcelo, cómo le dices eso, […] nunca para decir que le vas a bajar a el volumen”, le dijo Myriam a Polino, para luego dar ella su punto de vista sobre la presentación Yasmín Valdés.

“Es verdad que hubo imprecisiones en la afinación, pero a mi me parece que haces una muy buena Madonna, te ves preciosa […] Incluso creo sin pecar, que es más linda que Madonna”, afirmó la cantante nacional, mostrándose bastante más compasiva que su compañero de jurado.

Sin embargo, a ella también le tocó ser interrumpida. “Ahora Madonna, siendo una tremenda artista, a quien respeto muchísimo…”, fue lo que alcanzó a decir Hernández antes de que Polino le interviniera.

“Pero no desafina como esta mujer, por favor”, le señaló Polino. “También desafina, Polino”, fue la respuesta de Myriam. “Me separo de este jurado, no quiero que me involucren con ustedes. Estás comparando a esta mujer con Madonna”, manifestó molesto el periodista.

“Marcelo, escúchame, pero escúchame… ¡Marcelo, escúchame. ¡Por favor, Marcelo!”, le exclamó la cantante nacional a Marcelo Polino, quien no quería saber más del tema.