“Aquí se baila”: Matías Vega se convirtió en el nuevo eliminado del programa

Matías Vega se convirtió en el nuevo eliminado del programa de baile de Canal 13, Aquí se baila… talento por sobre la fama.

El episodio de eliminación se llevó a cabo la noche del miércoles después de Tele13 Central, en donde siete parejas se enfrentaron para determinar quién abandonaría el programa.

En esta oportunidad, los participantes se enfrentaron en un duelo de merengue, presentaciones que fueron evaluadas por el jurado compuesto por Karen Connolly, Fran García-Huidobro y Neilas Katinas.

En el capítulo emitido anoche, Matías Vegas y su bailarina, Francia Gómez, fueron los últimos en presentarse luego que todos sus compañeros mostraran sus coreografías del mencionado ritmo latino.

La pareja interpretó Suavemente de Elvis Crespo en la competencia por conquistar a los jueces del programa. El participante dijo estar en un 98% de su capacidad tras su lesión, lo que lo llevó a usar una prenda para enderezar su torso y que le generó algunas incomodidades.

En la evaluación, Karen dijo que hoy nuevamente fue Francia quien “bailó todo” y que por eso su nota es un 5. Luego, Neilas le preguntó a Matías si lo que se hizo fue el “truco” de los transformistas, y le dijo que debe bajar su energía de tren superior a sus piernas y pies.

Finalmente, Fran opinó que el cuello de Matías “sigue muy hacia adelante” y que hoy sus pies se vieron pesados, aunque destacó su buena onda permanente que ayuda a que los participantes del programa sean tan cercanos. “Esta peculiaridad no la ha tenido ninguno de los otros programas donde he sido jurado”, dijo la jurado y le puso nota 6.

Con esto, los peores votados fueron Emilio Edwars, con 17 puntos, y Matías con 14. Ambos se enfrentaron en la batalla final. Los primeros 45 segundos bailando en solitario fueron de Matías, quien bailó U can’t touch this, de MC Hammer. Luego, Emilio hizo lo propio con Locked out of heaven, de Bruno Mars.

Tras los enfrentamientos, Vega fue eliminado. “Quiero agradecer el espacio que me ofrecieron para poder crecer y desarrollarme, que es una de mis misiones en la vida”, dijo el joven, agregando que por él habría llegado hasta el final. “Por mí hasta habría animado este programa”, bromeó.