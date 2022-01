Doctor se vuelve viral tras improvisar el “rap de la mascarilla” en matinal de CHV

Una particular rima de rap expresó el doctor Eduardo Bronstein durante la mañana de este jueves en el matinal de Chilevisión.

El profesional asistió a Contigo en la mañana para conversar sobre la preocupante alza de casos de covid-19 en Chile. En esa línea, recalcó el uso de mascarilla y de otras precauciones para evitar mayores contagios.

Sin embargo, el médico optó por mostrar su lado más “artístico” y aprovechó la pantalla para expresar un rap para fomentar el uso de la mascarilla. “¿Me puedo tomar un minutito para decirte algo?”, expresó el médico antes de comenzar a interpretar su creación.

“Si yo estoy aquí no es para hacerme el bonito es para contarte cortito lo que aprendí yo de chico. Lo que brilla no es el oro, me decían en mi casa, lo que vale, lo que falta, lo que avanza, es cuidar al que se cansa…”, comenzó su rap el doctor que visitó el matinal.

“Al abuelo, al enfermo, al que bien no tiene enseñanza”, añadió el doctor Eduardo Bronstein en su rap sobre el uso de mascarilla.

“Por eso hoy yo te pido que uses tu mascarilla aunque no sea taquilla, yo lo digo sin rencilla, se me cayó el carnet y lo recojo después. Vamos Chile, vamos cabros, que logramos erradicarlo”, finalizó su rap.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales en donde incluso se destacó la reacción de Monserrat Álvarez, periodista conductora del programa. “Todo lo que es música urbana”, dijo la comunicadora tras escuchar al doctor.

Revisa aquí el video: