“Aquí se baila”: Betsy Camino es la nueva confirmada del nuevo programa de Canal 13

Betsy Camino se suma al nuevo programa de Canal 13 Aquí se baila… talento sobre la fama, que será estrenado el próximo lunes 10 de enero.

Así lo confirmó la ex señal católica, entregando detalles de la participación de la cubana en el espacio de baile.

“Cuando me llamaron me emocioné muchísimo, porque el baile es mi pasión. Realmente era algo que yo quería hacer, porque me han visto en programas de cocina, en estelares y tirando la talla en muchos programas, pero pocas personas me conocen como bailarina y definitivamente me han visto poco en eso”, dijo Betsy Camino.

Según expresó la Reina del Festival de Viña de Mar de 2018, la danza es una de sus mayores pasiones. “El baile es mi fuerte y no lo he explotado todavía, entonces es una excelente oportunidad para que me conozcan en esta faceta, ¡Y para traer todo el sabor cubano para acá!”, dijo.

Betsy Camino además detalló que baila desde los tres años gracias a un tío bailarín y coreógrafo. “Los ensayos se hacían en casa de mis abuelos y siempre me llamó la atención el tema. Alos cinco años ya empecé en los talleres profesionales y luego lo estudié en escuelas de Cuba, sacando dos títulos, a los 14 y 21 años”, contó sobre su carrera en la danza.

De la misma forma, la cubana anunció que estará muy comprometida con su participación en Aquí se baila: “Vengo a ganar”.

“Me gusta la competencia alta, no me gustan las cosas fáciles. La calidad de los competidores es súper buena, pero estoy enfocada en mi pareja de baile, es lo más importante”, añadió la modelo de 29 años.

Hay que recordar que Aquí se baila… talento por sobre fama será estrenado el lunes luego de Tele13 Central.