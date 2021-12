Matías Vega se une a nuevo programa de Canal 13 “Aquí se baila”

Estas horas Canal 13 confirmó a Matías Vega entre los participantes de su nuevo programa, Aquí se baila.

El comunicador, que brilló con sus imitaciones de Fito Páez y Emmanuel en el programa The Covers de Mega, ahora llegará a la pantalla de la ex señal católica para mostrar sus dotes en la danza.

“Toda la vida me ha gustado bailar y hoy es un sueño cumplido para mí estar en un programa de baile”, expresó Matías Vega sobre su nuevo desafío en Canal 13.

“Desde chico bailaba y me gustaba el baile, pero en televisión, aparte de cuando bailaba en ‘El club de amigos de La Red’, he tenido pocas posibilidades de bailar o de hacer coreografías, y nunca en un estelar o algo profesional”, recordó el animado de 36 años.

“Era una deuda pendiente en mi carrera, el ponerme a prueba con un jurado, con distintos estilos de baile y ensayando a full para lograr algo como lo que pretendo lograr. Eso definitivamente me llama mucho la atención”, expresó.

“Yo vengo a ganar, esa es mi expectativa. Sería muy fome hacer una presentación e irse al tiro. Sé que es muy difícil porque, además, tengo menos tiempo que el resto porque me sumé más tarde a los ensayos, pero mis ganas y mis objetivos están puestos en ganar el programa, es decir, avanzar lo más posible y llegar al capítulo final”, opinó.

“Desde chico he tenido una carrera artística cantando, bailando, actuando, he salido en teleseries, películas y varias cosas más, pero de lo que más se acuerda la gente es de cuando he estado animando, entonces no tienen la noción de que yo puedo bailar”, dijo Vega quien se describió como “un artista completo”.

Hay que recordar que el gran estreno de Aquí se baila… talento por sobre la fama se llevará a cabo el próximo lunes 10 de enero después de Tele13 central.