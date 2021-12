Yasmín Valdés regresa a la TV en nuevo programa de Canal 13: “Voy a dar lo mejor de mí”

Yasmín Valdés es otra de las participantes confirmadas para el nuevo programa de Canal 13, Aquí se baila… talento por sobre la fama, que será estrenado en enero en horario prime.

Respecto a su participación, la bailarina admitió que siempre quiso participar en un programa de esta índole. “Desde hace mucho tiempo, años en verdad, que estaba buscando entrar a un programa de baile, porque es lo que más me Leer también De CHV a Canal 13: Iván “Potro” Cabrera asumió nuevo desafío en la TV chilena Dorito: El tierno perrito de Renata Bravo que conquistó a sus seguidores de Instagram

“Yo tomé clases de baile desde los cinco años y no paré hasta hace cuatro años, y después vino la pandemia. Por eso tengo que reactivarme rapidito. Por suerte con la elongación ando bien, porque siempre, con pandemia y todo, elongo en mi casa”, añadió la bailarina de 49 años.

“Igual siento que voy a bajar los kilitos de más que tengo ensayando. En ese sentido, debo decir que yo no hago dietas ni entreno para ser flaca, mi cuerpo siempre se ha mantenido gracias a la danza, así que espero que tenga memoria”, contó a la ex señal católica.

“Ya en mi primer ensayo quedé bien molida, pero no tan mal como para no seguir, así que estoy feliz con la invitación, y ojalá poder hacerlo lo mejor posible y avanzar lo más que se pueda”, admitió la bailarina que ha tomado clases de distintas danzas como ballet clásico, flamenco, tango o jazz.

“Han sido muchos años de vida estudiando baile con distintos maestros y de distintos estilos, y todos los he disfrutado y me han hecho feliz. El baile es mi vida definitivamente. De mis 49 años, 25 en total los he pasado en clase de baile y el resto bailando en diferentes partes, en mi tiempo libre y en espectáculos”, dijo.

“Voy a dar lo mejor de mí. Para mí la danza es felicidad, emoción, pasión, energía y súper orgásmica, sobre todo el tipo de danza que me gusta a mí, que es tan teatral como el tango y el flamenco. De verdad que me pasan muchas cosas con eso”, admitió Yasmín Valdés.