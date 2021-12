Julio César Rodríguez héroe: Salvó a conocida influencer de morir asfixiada

Fue un momento muy dramático. Carlyn Romero participaba junto a Julio César Rodríguez de la premiación del programa Juegos en Línea.

Y ahí, en medio de la algarabía, la influencer sufrió un complejo momento: tras comer una uva se atragantó con ella.

La angustia de la joven fue tremenda. Y, mientras se asfixiaba, comenzó a pedir ayuda a quienes se encontraban cerca.

“Yo empecé a llorar de la desesperación, sentí que me iba a morir. Todos creían que estaba tonteando, nadie me hacía caso, me tiré al piso para llamar la atención”, contó a LUN.

Julio César, seco y héroe

La joven vivió minutos de terror. Y reveló que “pensé en ese minuto que me moría, pensaba en mi familia… estaba desesperada”.

Entonces, Julio César se percató de todo y se acercó a ayudarla, tomándola por detrás y aplicando la llamada maniobra de Heimlich.

“Cuando le vi la cara, ella tenía los ojos rojos, así es que la agarré y tuve que actuar”, comentó el animador de CHV al mismo diario.

Y agregó que “le hice la maniobra una, dos, tres veces y paff, salió la uva. Las dos primeras las hice súper fuerte y la tercera vez con más técnica… ahí ella me tomó la mano y pudo hablar, me dijo gracias”.

Carlyn indicó que “él me decía al oído respira, intentar respirar. Y me hace tres veces este apretón en la guata, súper duro… por suerte pude botar esta uva. Después respiré y fue un alivio. Pero ese fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. Él me salvó”.

De esta forma, Julio César Rodríguez se convirtió en todo un salvador para la joven gamer, gracias a sus conocimientos en primeros auxilios, que fueron fundamentales para que Carlyn volviese a respirar sin problemas.