De CHV a Canal 13: Iván “Potro” Cabrera asumió nuevo desafío en la TV chilena

Iván Potro Cabrera es uno de los participantes del nuevo programa que estrenará Canal 13, Aquí se baila… talento por sobre la fama.

“Dije que sí inmediatamente a la invitación, porque, primero que todo, el baile es mi pasión, es lo que más me gusta, y me encanta tener la posibilidad de mostrarlo a la gente con pasión justamente y con intensidad”, expresó sobre el momento que aceptó la invitación.

“Tenía muchas ganas de que mis hijos me vieran bailar, ya que en este último tiempo me han visto en otras instancias que no son 100% las mías”, añadió Iván Cabrera sobre sus hijos, Giuliana, de 8 años, y Gianfranco, de 6 años.

“Quería que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de ver al papá en lo que se dedica, qué es lo que le gusta más y lo apasiona, y, de alguna u otra forma, motivarlos a ellos a que cuando elijan lo que los apasiona en la vida lo persigan con todas las fuerzas”, reveló en conversación con la ex señal católica.

“Solamente han visto al papá bailar en YouTube, donde los videos no son de muy buena calidad. A mis hijos les gusta el baile además, entonces va a ser un momento muy bonito para mí y para ellos”, añadió al respecto Iván Potro Cabrera.

“Siento que ya a mis casi 40 años es bueno tener la posibilidad de estar en un programa en esta etapa, dando un buen espectáculo de nivel todavía, haciéndolo lo mejor posible”, añadió respecto a su carrera televisiva el ex participante de El Discípulo del Chef.

“Lo otro que me gustó mucho es que el enfoque de este programa no es la farándula, sino que el espectáculo y el baile. Eso también motiva a dar lo mejor que tengo, a ensayar con todo y a entregar un buen espectáculo”, opinó.

Hay que señalar que Aquí se baila… talento por sobre la fama, será estrenada en enero en el horario prime de Canal 13.