Lucila Vit y su enojo con Cecilia Gutierrez: “¿Quién le da derecho a hablar de mi vida?”

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, episodio que contó con la participación de la modelo fitness y presentadora de televisión Lucila Vit, los actores Eduardo Paxeco, Grimanesa Jiménez y el medallista olímpico Tomás González.

Lucila Vit se hizo cargo de la primera anfitriona, oportunidad en la que aprovechó de revelar su historia de amor con el futbolista Rafael Olarra, con quien espera su primer hijo.

En el momento, la deportista también aclaró algunos rumores de infidelidad luego de que su relación se hiciera pública, y se refirió a la participación de la periodista de farándula Cecilia Gutierrez en la información.

“Apareció una periodista de apellido Gutiérrez (…) yo le escribí por privado a esta chica, y le digo ‘¿por qué no fuiste a la fuente directa?'”, explicó frente al resto de los asistentes.

Bajo este contexto, la modelo indicó que “hay niños detrás, el Rafa tiene hijos, hay un tema delicado y no se puede andar hablando por hablar de temas personales, cuando son más encima mentiras’”.

“Te digo, si hubiese sido verdad me callo la boca, estábamos pasando un momento súper lindo y arruinarlo así… yo sé que no me debería haber influido, pero muchos se quedaron con eso, cuando es nada que ver”, continuó la anfitriona.

Lucila realzó hincapié en que el hecho “igual duele y da bronca, porque digo ‘¿quién le da derecho a hablar de mi vida y cosas que son totalmente falsas?'”

La opinión de Rafael Olarra

Después de la comida, Lucila Vit reveló que “muchos en su momento se preguntaron por qué no hablé, también escuché al Rafa que me decía ‘¿para qué sigues alimentando?'”.

“Un día tenía que salir de mí porque tenía eso guardado y también creo que está bueno que conozcan la verdad” agregó.

La respuesta de Cecilia Gutierrez

Mediante sus historias de Instagram, la periodista propuso una modalidad de preguntas y respuestas, momento en el que se le preguntó por su relación con Lucila Vit.

“Lucila Vit dice en La Divina Comida que tú inventaste que ella se metió en la relación de Olarra y Nati Mandiola”, le consultaron.

Bajo este contexto, Gutiérrez se defendió revelando que “jamás dije que ella se metió en una relación”.

“Eso es falso y el live está guardado. Lo que sí dije y ella se molestó fue que ella era amiga de la Naty Mandiola. Incluso eso, lo aclaré en otro vivo”, agregó la comunicadora.