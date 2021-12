Armie Hammer salió de rehabilitación tras ser acusado de canibalismo y violación

El actor norteamericano, Armie Hammer se encuentra en libertad tras de pasar nueve meses en un recinto de rehabilitación en el cual se encontraba internado con la finalidad de tratar sus adicciones, entre ellas el sexo, las drogas y el alcohol.

Según lo que constató el medio Vanity Fair, el actor conocido por su papel en Call me by your name, se alejó de sus proyectos, tras tomar la decisión de ingresar a una clínica en Orlando, Florida.

¿Qué pasó con Armie Hammer?

El actor, quien ahora vive en islas Caimán, estuvo en palestra en enero, debido a la filtración de algunos mensajes en los que indicaba que quería esclavizar mujeres, ser un caníbal y mutilar partes de su cuerpo.

Asimismo, en marzo, una mujer de 24 años, quien mantuvo una relación extramarital durante cuatro años con Hammer, lo acusó de violación y agresión física en 2017.

En el pasado, Armie se había sincerado con algunos medios en cuanto a sus comportamientos sexuales, dichos que luego atribuyó al alcohol.

“Me gustaba agarrar del cuello y el pelo y todo eso. Pero luego te casas y tus apetitos sexuales cambian. Y lo digo para mejor, no es que sufra, de ninguna manera”, explicó a la revista Playboy en 2013.