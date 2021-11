Thiago Cunha reveló que ha sido víctima de acoso sexual en varias oportunidades

Thiago Cunha fue uno de los últimos invitados al programa Pecados Digitales de Mega, conducido por Javiera Contador.

En su visita al programa, el brasileño de 36 años contó que varias veces fue víctima de acoso sexual. “Sí, muchas veces”, admitió Thiago Cunha al ser consultado por la conductora del programa en la sección del Deep Test.

“Fue en un ambiente que no tenía nada que ver”, comenzó su relato y explicó que estas situaciones suelen ocurrir en sus shows. “(Ahí) uno se ríe y todo bien. Ya me han tocado en la calle… y en Brasil me agarraron”, relató a Javiera Contador.

En una fiesta, contó Thigo Cunha, fue tocado sin consentimiento por un hombre. “Ahí mi reacción fue un poco distinta”, recordó el brasileño.

“Yo estaba en un carrete y me tocaron de verdad. Me sentía hasta raro en el momento, porque yo altiro reaccioné sin ver y le pegué fuerte a la persona”, aseguró sobre su reacción ante el acoso.

“Me tocó fuerte el poto, pero me metió la mano de verdad. Ahí yo reaccioné con fuerza para atrás. Le pegué y era un hombre”, relató el bailarín brasileño quien explicó que los presentes de inmediato separaron a la pelea.