Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre a Macarena Pizarro: “me extraña que me lo preguntes, con la experiencia que tienes”

Una de las polémicas que se instaló durante las Elecciones 2021 en este domingo 21 de noviembre, fue lo ocurrido entre el comando de Marco Enríquez-Ominami y el programa de streaming CQC.

Ambos equipos denunciaron agresiones en el Colegio Regina Pacis de Providencia. La reportera del programa Simone Mardones mostró golpes en su cuerpo e incluso, señaló que iría a constatar lesiones. Por parte del candidato ME-O, su vocero recibió un golpe en la cabeza por el camarógrafo que fue captado por las cámaras de televisión.

Debido a ello, el productor del show de televisión, Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre conversó con el noticiario de Chilevisión y la periodista Macarena Pizarro.

Respuesta de Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre

“Llegamos a la esquina y veníamos con una serie de preguntar a hacerle. Marco venía y con una barra brava de atrás. Ase aceró Simone y habían tipos pegando codazos. Hubo un momento que fue tal el nivel de como la pellizcaban. Además el camarógrafo comienza a ser golpeado por detrás con patadas. Y tiene una reacción natural” señaló “Cuchillo”.

En la entrevista, Macarena Pizarro contra preguntó: “¿Por qué solamente al equipo de ustedes los agredieron?”.

Visiblemente ofuscado, Eyzaguirre dijo: “Porque normalmente, Maca, me extraña Maca que me lo preguntes tú, con la experiencia que tienes, normalmente CQC genera algunas cosas que otro tipo de periodismo muy legítimo no pasa”.

Finalmente, el ex notero dijo: “Lo que no es difícil de identificar, es que cuando está CQC, siempre se genera algo. Maca, si me dejas terminar… lo que es muy fácil es que cuando hay un mambo, o queda una cag… es CQC. La realidad es que una notera mujer fue agredida brutalmente por los barra brava. Y el camarógrafo también, por lo que en un momento se defendió”.