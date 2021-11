Equipo de CQC denunció agresiones por parte del comando de Marco Enríquez-Ominami

Durante la jornada de este domingo 21 de noviembre en el marco de las elecciones 2021, miembros del comando del candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, y parte del equipo de CQC protagonizaron incidentes en el Colegio Regina Pacis de Providencia, los cuales terminaron con denuncias de agresiones por ambas partes.

Mientras la carta a La Moneda del PRO se encontraba haciendo la fila para realizar su votación, uno de los integrantes de su comando recibió un golpe por parte de un camarógrafo de CQC.

Sin embargo, desde el equipo periodístico aseguraron que fue una reacción ante los múltiples golpes que recibieron por parte de los seguidores de ME-O, donde una de sus noteras mostró rasguños en su cuerpo.

En este escenario, Sebastián Eyzaguirre, productor de CQC, salió en defensa de los miembros del programa periodístico y afirmó que “el camarógrafo respondió como un ser humano después de 15 minutos que lo estuvieron pateando por abajo. Lo agredieron gratuitamente. De manera innecesaria. Eso fue todo”.

“La agresión la hicieron ellos (comando de ME-O). Nosotros no vinimos a pegarle a la gente. Les podemos gustar o no, pero llevamos 20 años haciendo esto. El camarógrafo se defendió. Si bien con la cámara no fue la mejor reacción de todas, pero los agredieron y a la notera también, que es mujer, y le pegaron con patadas”, sostuvo Eyzaguirre.

Además, el propio camarógrafo dio a conocer lo sucedido y comentó que “ellos le empezaron a pegar a nuestra notera. Yo tengo todo grabado. Todo el tiempo le estuvieron pegando”.

“Apenas llegamos, pisamos el lugar en donde estaba Marco Enríquez-Ominami e inmediatamente alguien empujó a la notera y le pegó. A los demás medios no les hicieron nada”, acusó el camarógrafo.

Según anunciaron los miembros involucrados del equipo de CQC, en las próximas horas revelarán las imágenes de las agresiones que reclaman haber recibido por parte del comando del candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami.