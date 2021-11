Murió Alberto Zará, icónico actor de la serie nacional Los Venegas

Durante la tarde del sábado se confirmó el fallecimiento de Alberto Abdala Zará Tamari, quien será recordado por interpretar a Elvis Soto, el guardia de seguridad en la icónica serie de los 90‘: Los Venegas.

Desde las cuentas oficiales de Sidarte y Chileactores comentaron el lamentable suceso, indicando con pesar que Alberto es “otro compañero y socio que nos deja“.

Si bien aún se desconoce la causa de muerte, el actor que interpretó por cinco años a guardia en Los Venegas enfrentó durante los últimos años difíciles momentos, en los cuales presentó un complicado estado de salud, vivió en la calle y debía pedir dinero para poder alimentarse.

La dura realidad que enfrentó Alberto Zará

En 2019, el matinal de Canal 13, Bienvenidos realizó un reportaje sobre el estado del actor, en el cual se mostró que Zará se encontraba con problemas de salud y carencias económicas, sumadas a una adicción al alcohol.

En el momento, el espacio AM contó que a raíz de una publicación viralizada en las redes sociales, un sujeto identificado como Pedro Soza, vecino del barrio Yungay, contó que ayudaba a un hombre que tenía problemas para llegar a su casa.

“Me encuentro con este vecino que me pide ayuda para llegar a su casa, me dice que no tiene equilibrio por un golpe que tuvo y que le afectó el oído medio“, relató Soza en el escrito. Al conversar con el hombre, descubrió que se trataba de Zará.

Bajo la misma, se mostró un video en el que el actor relata el difícil momento que vivía, y recordó cómo fueron sus viejos tiempos. “De verdad éramos una familia. Nos invitamos a todas partes, nos cuidábamos“, señaló.

Los restos de Alberto Zará serán velados en la parroquia San Saturnino, ubicada en Santo Domingo 2772, Santiago.