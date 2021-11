Karla Melo desclasificó su incómoda participación en “La Divina Comida”

Karla Melo reveló que no lo pasó bien en su participación en La Divina Comida. Así lo explicó en una reciente conversación sobre su paso por el programa de Chilevisión en 2019.

La ex The Covers formó parte del programa Gracias te llamamos, conducido por las actrices Paloma Moreno, Ignacia Baeza y Elisa Zulueta, en donde contó los detalles del capítulo que fue emitido en junio de ese año.

“Me arrepentí de ir a La Divina Comida con los invitados que me tocó”, dijo Karla Melo, quien compartió episodio con Leonor Varela, Freddy Stock y José Luis Villanueva.

“Todos era muy distintos a mí y más grandes y como que no me hallé”, argumentó Melo en la conversación. “Lo pasé como el hoyo el uno, entonces todos los otros días estuve con cara de cu… Yo no sabía cómo era. Después caché. Si hubiera sabido hubiera estado más preparada”, reconoció.

De la misma forma, la actriz y cantante desclasificó otros detalles del programa de Chilevisión. “Haces como que haces la comida y la tienes hecha de antes ahí guardada. Pero si yo hice pastel de choclo, por ejemplo, y mi güeli me hizo la pastelera de choclo”, contó.

Y continuó: “Me la hizo, yo la tenía ahí en el refri y después hice el mono de que pelaba los choclos, metía a la juguera y chao. Pero ya lo tenía listo”.