Se le olvidó la letra: Karla Melo se sinceró tras perder en The Covers

Este fin de semana se transmitió un nuevo capítulo de The Covers, en el que Karla Melo volvió a imitar a Thalía.

La actriz se enfrentó a un duelo contra Jordan, quien encarnó a Marc Anthony para dicha presentación.

Cuando fue el turno de Karla Melo, la actriz enfrentó un importante inconveniente: olvidó la letra. Así lo admitió ella misma posteriormente en redes sociales, en donde además expresó que sentía tristeza por haber perdido tras interpretar la canción Por Amor, de Thalía.

“Y perdí po… muchos nervios, voz tiritona y se me olvidó la letra. ¡Pero seguimos adelante! De hecho no tengo más fotos de ese día porque me dio pena equivocarme y no me saqué más”, escribió en una publicación compartida en su cuenta de Instagram.

“¡Vamos a seguir creciendo! Lo prometo”, añadió en la publicación en su red social en donde además señaló que el jurado no se dio cuenta de su error al olvidar la letra.

Hay que señalar que Karla Melo obtuvo una nueva oportunidad de continuar en el programa gracias a que Alejandra Valle renunció al espacio el mismo día que la actriz habría sido eliminada. “¡Santa Ale! Gracias”, escribió entonces a su ex compañera del programa.

En tanto, además de Thalía, Melo ha imitado a Selena en el espacio, personificación que la ha llenado de elogios.

“¡Gracias a todes por sus hermosos comentarios! ¡Estoy feliz! ‘Me tiemblan hasta las piernas y el corazón igual’”, escribió Karla Melo en una fotografía publicada hace algunas semanas, tomada en su primera presentación como Selena en el programa The Covers.