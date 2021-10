Actriz Elena Muñoz habló sobre sus primeros años de vida: “Yo era pinochetista”

Elena Muñoz fue una de los dos nuevos invitados a Los 5 Mandamientos, junto a su colega Bastián Bodenhöfer, en donde repasaron importantes momentos de sus vidas personales y carrera en el Teatro.

La actriz asistió al programa de Canal 13, dirigido por Martín Cárcamo, en donde contó cómo era su vida antes de ingresar a la escuela de Teatro de la Universidad Católica.

De esta forma, Elena Muñoz explicó que se crío en una familia de clase media chilena pero muy conservadora. “Yo en el colegio era pinochetista. Venía de una familia de derecha”, admitió.

A pesar que sus padres sabían sobre su pasión por el Teatro, su conservadurismo le generó algunos problemas para poder ingresar a estudiar.

“Yo dije que iba a estudiar Teatro desde que entré al colegio, así que siempre supieron. Trataron de seducirme, pero me iba súper bien en el colegio, y el tema siempre fue ‘Pero con ese puntaje…’. Yo salí del colegio con promedio 6,8 y postulé en el primer lugar de la escuela de Teatro”, relató.

Respecto a crecer en una familia clase media, Elena Muñoz también recordó algunos problemas económicos sufridos durante su infancia.

“Yo quería tener una bicicleta, pero no teníamos plata para una bicicleta, entonces todos los días me ponía en la puerta de la casa y ponía cara de pena. Y yo decía que algún día iba a pasar un rico o una rica e iba a decir ‘¿Qué le pasa niñita?’ ‘Es que quiero tanto tener una bicicleta’, y me iba a regalar una bicicleta. El problema era que los ricos pasaban en auto, entonces nunca me ofrecieron nada”, recordó.

Hay que señalar que Los 5 Mandamientos es emitido de lunes a miércoles por Canal 13 a partir de las 22:30 horas.