“Me parecía a Raquel Argandoña”: Koke Santa Ana reveló que su caracterización en The Covers lo complicó

Durante una nueva emisión del programa de imitación de Mega, The Covers: Tributo a las Estrellas, una particular situación se vivió en torno a la presentación del actor Koke Santa Ana.

La anécdota ocurrió luego de su primera presentación, en la cual imitó a Federico Moura, conocido líder de la emblemática banda argentina, Virus.

En ese momento, el jurado del espacio, Beto Cuevas, le preguntó sobre la sensación que tenía en cuanto a su desempeño y si es que el look le agradaba a lo que Santa Ana contestó con una referencia hacia Raquel Argandoña.

Koke Santa Ana y su parecido con Raquel Argandoña en The Covers

“Lo que pasa es que, algo que surgió como una broma se me transformó en un complejo, que era que me parecía a Raquel Argandoña“, señaló Koke, desatando la risa entre el jurado y la animadora del espacio, Karla Constant.

“¿Quién te dijo eso?”, le consultó Constant.

“No puedo nombrar a nadie… Beto Espinoza. No lo puedo nombrar pero me acomplejé y fue como que me lo traje al escenario un poco, como que no era verdad“, aclaró el actor sobre las dificultades que tuvo en su primera imitación de Federico Moura.

Revisa acá el episodio completo de The Covers: Tributo a las Estrellas