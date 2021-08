Kenita Larraín reveló su secreto más triste en El Discípulo del Chef

Kenita Larraín es una de las concursantes que más ha destacado en las cocinas de El Discípulo del Chef. Esto no sólo por su habilidad para cocinar, sino también por una faceta más sensible que ha sido destacada por los televidentes.

De hecho, en el capítulo de la noche del jueves, la rubia sacó a relucir todo su estado emocional tras la eliminación de Giuliana Sotela, la también ex del Chino Ríos con la que se hizo muy amiga.

“Aprendí a conocerla y a querer, porque además de irse del programa, se va del país. Siempre nos tocaba participar juntas, ya me había acostumbrado”, se despidió entre lágrimas la modelo.

Sin embargo, su llanto no cesó. Y lo que vino después fue la revelación de varias y dolorosas confesiones que dejaron claro por qué Kenita andaba tan emotiva.

Kenita Larraín hospitalizada y grave

Según confesó, la partida de Giuliana le tocó tanto la fibra porque “gracias a este programa nos pudimos conocer, porque antes había desavenencias, pero no por nosotras. Teníamos distintas versiones y no nos conocíamos”.

Y agregó que “sí en algún momento ella en mi vida fue tema y creo que encontrarnos ahora y conocernos, de alguna forma cierro un ciclo. Y me duele que se vaya”.

Pero luego vino lo peor. Larraín confirmó que “obviamente me afecta que se vaya porque estoy más sensible. Hace poco más de un mes tuve a toda mi familia hospitalizada, todos graves, me incluyo”.

Sin embargo, éste no fue su único secreto. “Además dentro de la clínica me enteré ahí que estaba embarazada y que tuve una pérdida”.

Su crudo relato conmovió. Y ella terminó muy afectada comentando que “por eso es que lloro, porque tengo que hacer el duelo de ese bebé que no tuve. Entonces, obviamente que ando más sensible que lo normal”.

El apoyo en redes a la ex de Iván Zamorano y Chino Ríos fue total. Y varios le dieron ánimo ante una de las situaciones más complejas que puede experimentar una mujer.

Muchos criticando el llanto de Kenita y nadie sabía por lo que estaba pasando, por eso a veces no hay que llegar y tirar veneno, ojalá ahora esté mejor ❤ #ElDiscípuloCHV — 𝓒𝔂𝓷🍒 (@cypaub) August 27, 2021

Kenita te quiero abrazar 💔💔😭, eres muy fuerte💓. Bueno, Sergi sabrá lo que hace, aunque el equipo rojo tiene razón, Giuliana estaba creciendo y merecía seguir #ElDiscipuloDelChefCHV — ♛dodʞ∮ǝlʇʇil🏖️🧈 (e͙l͙l͙a͙ / e͙l͙l͙e͙) (@LittleMsHyuk) August 27, 2021

Kenita 🥺❤️ siempre ha sido tan hermosa por fuera y por dentro !!! #ElDiscipuloDelChefCHV #eldiscipulochv — Pauline fields (@Paulinefieldss) August 27, 2021

Así, Kenita Larraín develó una íntima parte de su vida que nadie se había imaginado, y se ganó aún más cariño y apoyo de los fanáticos de El Discípulo del Chef.