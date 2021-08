La Divina Comida: Francini Amaral recordó desagradable situación que vivió con funcionario de Carabineros

Durante la jornada de este sábado 14 de agosto se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, en el cual Angélica Castro, Paulo Brunetti, Mario Desbordes y Francini Amaral disputaron por llevarse el premio a mejor anfitrión.

En la comida, la bailarina de Axé Bahía sorprendió a los asistentes revelando un episodio que vivió con un funcionario de Carabineros, durante un concierto.

El desagradable episodio de Francini con un carabinero

La historia de Francini tiene cabida en la época en la que ella era parte del grupo Axé Bahía, y se encontraban en temporadas de conciertos.

“No sé si es muy positivo para la institución o no, pero es una anécdota. Nosotros hicimos un concierto en el Estadio Nacional, y yo con una súper ropa y unos shorts, y de repente paso corriendo y siento una mano en mi poto justo en la fila de los cadetes“, compartió la bailarina.

Ante la situación, la bailarina agregó que “en esa época yo usaba unos anillos y la primera reacción cuando sentí la mano en mi poto, lo agarré con la mano izquierda y sin mirar le di un combo”, sinceró.

“Todos como que empiezan a reírse y no me acuerdo mucho su cara, pero después me quedé preocupada por el porte del anillo. Yo creo que de verdad debo haberle cortado algo” complementó.

El recuerdo de Francini Amaral que emocionó a los asistentes

Durante el transcurso del programa, Francini recordó su paso por reality Pelotón VIP, espacio en el que conoció a René O’Ryan, entrenador de los “cadetes” del programa, quien falleció en 2018, a los 53 años producto de un cáncer de esófago.

Para contextualizar, Amaral se refirió a su experiencia durante el encierro. “Lo pasé de maravilla. A mí me gustó mucho que era un reality con temática, tuvimos entrenamientos, de alguna manera, militar: tirándonos de helicópteros” explicó.

Minutos más tarde, la bailarina compartió emotiva reflexión con respecto a su relación con René O’Ryan. “Fue una experiencia súper bonita y también participar y trabajar con René fue maravilloso. Va a ser mi eterno instructor. Te motivaba a que hicieras un poco más de lo que tú creías que eras capaz”, agregó la brasileña sobre el instructor.