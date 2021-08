“Cesantes”: Masterchef Celebrity terminó sus grabaciones en Colombia

Se acabó. Las grabaciones de Masterchef Celebrity en Colombia llegaron a su fin y sus participantes dieron cuenta de aquello con diferentes publicaciones en sus cuentas de Instagram.

Por ejemplo, Rodrigo Gallina subió una foto despidiéndose del país cafetero mientras caminaba en el aeropuerto.

En tanto, Rodrigo Herrera se la jugó por una instantánea grupal, donde reflexionó sobre la experiencia en el programa.

“¿Qué decir de estos dos meses en Colombia? Que conocí gente maravillosa, ratifiqué amistades y que se armó un grupo increíble que perdurará en el tiempo”, partió diciendo el periodista.

Y agregó que “solo decir ¡Gracias Bogotá! ¡Gracias MasterChef! y que increíble todo lo que se viene. Grabamos una temporada inolvidable, aprendimos tanto que ya nada será igual en la cocina y regresamos todos sin novedad ¿Qué mas se le puede pedir a la vida?”.

Masterchef cesantes

En tanto, Yamila Reyna le dijo adiós al programa con una imagen donde se le vio junto a la actriz Pepi Velasco.

“Se terminaron las grabaciones y volvemos a Chile. ‘Cesantes’. Y con exceso de peso y de equipaje también”, manifestó la comediante.

Finalmente, la que más se extendió en su despedida fue Begoña Basauri, quien comentó cuánto aprendió en su aventura en la cocina.

“Después de 70 días volvemos y no somos los mismos. Después de 70 días puedo decir que he vivido aquí mucho más de lo que he vivido en los 2 últimos años”, expresó conmovida la ahora ex Masterchef Celebrity.