“Le gusta todo”: Augusto Schuster no aguantó su emoción en su debut como jurado de “Yo Soy”

La noche de este lunes se estrenó un nuevo episodio de Yo Soy All Stars, marcando el ingreso de Augusto Schuster como jurado invitado del programa.

Esta experiencia realmente encantó al actor y cantante, quien no ocultó su emoción durante toda la emisión del programa.

“Te juro que estoy muy emocionado, porque no veía música en vivo, una banda, un cuerpo de baile, no lo veía hace mucho rato y me emociona mucho”, fue la primera opinión que emitió el artista tras la presentación del imitador de Luis Fonsi a quien lo calificó con nota máxima. “Estuvo increíble”, expresó.

“Estoy muy, muy, muy emocionado“, recalcó en varias oportunidades Augusto Schuster en Yo Soy, reflejando dicha emoción en sus expresiones.

Esta opinión sólo fue el inicio de una ola de elogios que no cesó a medida que avanzaba el programa. “No había escuchado un imitador de Alejandro Sanz que me convenciera y tú lo hiciste desde el minuto uno”, le dijo al intérprete del artista español.

“Mantuviste el personaje”, le dijo al imitador de Sandro. “Me transportó a una presentación de Karol G. Te felicito, estuvo increíble”, opinó sobre otra concursante.

Ante los contantes elogios, los compañeros de Augusto Schuster en Yo Soy no tardaron en reparar en su optimismo.

“Todo le encanta”, bromeó Jean Philippe Cretton durante las primeras presentaciones. “Lleva dos años encerrado”, lo “molestó” Millaray Viera con humor. “Estoy como de vacaciones”, respondió el cantante con alegría. “La segunda foto resume todo”

Es así como los nuevos compañeros del cantante y actor le dieron la bienvenida al espacio en pantalla y redes sociales. “Mi peladito invitado”, escribió Cristián Riquelme en sus historias.

“Estoy tan feliz de reencontrarme esta noche con mi adorado amigo (y ex marido en las tablas del teatro musical) después de tanto tiempo”, añadió Millaray Viera en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Augusto Schuster no dudó en compartir su experiencia en Yo Soy con su más de 1,2 millones de seguidores de Instagram.

“Gracias por la invitación. Lo pasé increíble y me deja lleno de admiración por todxs lxs participantes y equipos del programa”, escribió Augusto quien además reveló que aparecerá en dicho lugar por tres capítulos.

Finalmente, bromeó: “La segunda foto resume todo, jajajá”.