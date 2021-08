Sergio Paolo: El malabarista chileno que deslumbró al jurado de America’s Got Talent

Durante las audiciones del programa America’s Got Talent, el chileno Sergio Paolo Parada sorprendió al jurado conformado por Simon Cowell, Sofía Vergara, Heidi Klum y Howie Mandel.

Hasta el escenario de talentos Parada llegó para mostrar su show de malabarismo, en el cual a partir de su destreza al manejar seis pelotas blancas a gran velocidad, sumado a algunas acrobacias, el público no demoró en demostrar su admiración.

Ante la ovación del público de America’s Got Talent, Sofia Vergara se refirió a Sergio Paolo como “todo un showman”. Por su parte, Simon Cowell, también le dedicó elogios.

Tras haber superado la primera parte del programa, con cuatro votos a su favor, Sergio Parada contó que su show “tiene años de creación, para que no sea solo un acto”.

Leer también Quería usar sus embriones congelados: Sofía Vergara gana batalla legal contra su exprometido Leer también Juliana Ángel González se consagró como la ganadora de Got Talent Chile

“Yo estoy muy tranquilo. Ya estoy feliz con lo que logré. La audición salió perfecta y les gustó lo que hice. Sé que es el comienzo de algo importante en mi carrera y lo que debo hacer ahora es seguir echándole ganas, seguir practicando“, consignó para LUN.

Cabe recordar que el malabarista de padre chileno y madre colombiana, previo a su participación en el programa estadounidense, se presentó en la versión nacional de America’s Got Talent, Got Talent Chile, no logrando superar la preselección en esa oportunidad, por lo que no pudo optar a aparecer en pantalla.

“Sí. Es un rumor, porque nadie me lo dijo directamente, pero al parecer encontraron que me faltaba talento. Agradezco el apoyo de la gente. Muchos me han dicho que el artista chileno debe irse de Chile para triunfar, lo que es lamentable. A mí me gustaría hacer cosas grandes en mi país“, sostuvo.

Revisa el video de la audición de Sergio Paolo aquí