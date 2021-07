Helhue Sukni fue eliminada de El Discípulo del Chef tras sacar de quicio a Ennio Carota

Este jueves en la noche se estrenó el primer episodio de El Discípulo de Chef en Chilevisión, capítulo que estuvo marcado por las reiteradas discusiones entre la abogada Helhue Sukni y el chef Ennio Carota.

El cocinero italiano eligió a Helhue para su equipo, decisión que -probablemente- lamentó puesto que la participante no le obedecía y sólo miraba su teléfono durante la competencia.

“Me parece que tiene algún tipo de vicio con el teléfono, ¿para qué tanto? Parece que le vamos a prohibir el uso del celular”, le expresó Ennio Carota en la primera advertencia, mientras la abogada escuchaba audios.

En un momento, Helhue Sukni se molestó por las palabras del cocinero en El Discípulo del Chef y expresó su descontento con el programa. “Estoy chata en esta hu… de canal. Estoy botada, sentada prácticamente en el suelo. Estoy chata”, expresó.

“Chiquillos, saben que yo me voy”, añadió Helhue luego que el equipo perdiera la prueba retirándose del estudio.

El chef Ennio Carota decidió acercarse a la abogada para ayudarla a reincorporarse al equipo. “En la cocina mando yo”, dijo Ennio. “Es que no me gusta que me manden”, respondió Helhue. “Si no te gusta que te manden entonces tendrás que hacer otro trabajo”, le respondió.

“Es que no estoy acostumbrada a que me manden. De chiquitita era rebelde”, contestó la profesional reacia a asumir su labor. “El hombre es animal de costumbre”, añadió el chef. Sin embargo, Helhue continuó en su línea en el programa El Discípulo del Chef: “Yo no me acostumbro”.

En esa instancia, el chef logró convencer a la participante; sin embargo, los problemas no tardaron en resurgir cuando ella nuevamente comenzó a usar su celular.

“Dejamos los celulares por favor. Estamos cocinando, no podemos hacer eso”, le advirtió. “Puedo hacer las dos cosas”, contestó Helhue en El Discípulo del Chef.

“Yo encuentro que no era nada del otro mundo, porque estaba contestando el celular. Y a su vez estaba haciendo mis cosas. En qué va interferir eso si yo puedo contestar el celular y puedo estar partiendo carne”, dijo la abogada en pantalla.

Finalmente, Ennio Carota optó por eliminarla del programa, aunque abriendo la oportunidad a una nueva participación futura. “Yo estoy con mi cabeza en otro lado”, admitió Helhue quien incluso lo invitó a comer a su casa.

“Yo le estaba dando órdenes de lo que teníamos que hacer y ella estaba con tres teléfonos, contestando uno y otro”, dijo posteriormente el chef en conversación con el diario Las Últimas Noticias. “Nunca se enchufó, nunca se metió en el programa”, añadió sobre la actitud de Helhue en El Discípulo del Chef.

“Quiere hacer lo que ella quiere y esto no funciona así”, añadió Ennio Carota, quien lidera la cocina para que su equipo pueda ganar las competencias.

Por su parte, los televidentes también se molestaron con la actitud de Helhue, manifestando su descontento en redes sociales.

Jijiji la Helhue…cero aporte… peló unas papitas y chaoo.

Más importante sus clientes !!! — PaSuib. (@lluviayfrio) July 23, 2021