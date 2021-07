“Me tocaste un tema sensible”: José Antonio Neme pidió reconciliarse con el departamento de prensa de Mega

Fue durante la transmisión de las Elecciones Primarias que José Antonio Neme dijo en vivo que el departamento de prensa de Mega le “hacía la ley del hielo”, esto luego de ser despedido de ese lugar en enero de 2020 y volver a la señal al año siguiente pero para animar Mucho Gusto.

Es justamente en el episodio de este matinal durante la mañana del lunes que Neme fue consultado por sus dichos por Simón Oliveros, quien lo acompaña en el panel. “Me tocaste un tema sensible”, expresó Neme en pantalla.

La situación se generó luego que José Antonio Neme apareciera en un despacho y expresara que el comentarista deportivo de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, era el único que “no le hacía la ley del hielo”.

Entonces José Luis Repenning, conductor del espacio, le dijo que no ha ido “a saludar” a sus excompañeros.

“Ayer fui increpado, Reppening se armó de valor y me encaró”, recordó Neme esta mañana en Mucho Gusto. “Debo reconocer, teniendo yo un carácter fuerte, que me desarmó, que me desestructuró , que no supe cómo salir de ese lugar. No supe qué decirle”, señaló el periodista de 40 años.

Es así como Neme propuso realizar un “asado de desagravio” con el departamento de Prensa para reparar la situación.

“Tú que me estás mirando José Luis Repenning, yo me comprometo, y ayer se lo dije, en una actitud de desagravio, de buena onda, dejemos atrás los temores, yo pongo la carne, la plata para financiar la carne… como él es bueno haciendo asado”, sugirió Neme en pantalla.