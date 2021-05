Fernanda Urrejola y Francisca Alegría entregaron detalles sobre su compromiso y confirmaron que quieren ser madres en un futuro

La actriz Fernanda Urrejola anunció que este 2021 contraerá matrimonio con su pareja, Francisca Alegría, en Estados Unidos.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la intérprete nacional comenzó recordando sobre su matrimonio a los 19 años. Contó que se casó con su pololo, con quien se dio su primer beso.

“Mis papás lo adoraban, nos llevábamos súper bien, fue exquisito y duró hasta que él me dijo que quería que yo no fuera actriz y ahí todo se fue al carajo”, dijo, durando así 1 año y 10 meses casada.

Actualmente Urrejola está comprometida con la directora y guionista chilena, Francisca Alegría, a quien conoció en Los Angeles tras radicarse en Estados Unidos, y la conexión fue inmediata.

Urrejola detalló que hace poco terminó de trabajar en una película que estaba filmando junto a Fernanda en Valdivia, llamado “La vaca que cantó una canción sobre el futuro”.

“Yo me había enamorado de una amiga pero en mi cabeza nunca había sido una posibilidad estar con una mujer“, confesó la actriz.

Por su parte, Alegría, quien se unió a la conversación, relató: “Llevábamos un minuto y medio conversando y Fernanda me dice: ‘Oye, si te vienes a vivir a Los Ángeles tenemos que vivir juntas'”. Conversaron 6 horas de corrido y que ambas se negaron al amor en una primera instancia.

“Estaba muerta de miedo al principio”

Fernanda indicó que un día ambas estuvieron hablando de Isabel Allende y que luego de ver un TED Talk de la escritora chilena, fue para la casa de Francisca llorando de emoción. “La miré y le chanté un beso“, reveló.

“Yo estaba muerta de susto al principio, no voy a negar que boicotié la relación de muchas maneras, pero después fue como: ‘Esto me encanta, es muy especial, es diferente, es nuevo’ y de a poco empecé a perderle el miedo a esto que me estaba pasando y después estaba absolutamente rendida y enamorada”, aseguró la actriz.

“Me pasé todos los rollos y también pasaba que este país es súper conservador yo ya era una figura pública y me dio terror. Obvio que me dio miedo, este es un país que juzga mucho”, sostuvo Urrejola.

Tras tres meses de relación con Francisca, la intérprete nacional decidió contarle a sus padres, quienes al principio de la conversación “se lo tomaron mal, yo creo que a mi papá le costó mucho más que a mi mamá… pasó todo lo que yo pensé que iba a pasar y por suerte les di el tiempo de que hablaran todo lo que tenían que hablar, que se desahogaran y les di el espacio para que solitos fueran digiriéndolo”.

Se demoraron un año en hacer pública su relación, que ocultarla tanto tiempo les empezó a afectar y se dieron cuenta que no importaba nada. “Pucha que es necesario hablar de estas cosas. Yo no soy otra persona por estar enamorada de la Fran, yo soy la misma persona. Me enamoré absolutamente y estoy orgullosa del amor que tenemos. Tenemos una relación preciosa y nunca me he sentido así antes en mi vida, entonces obvio que hay que compartirlo”, expresó.

Fue entonces en abril de 2020 que Fernanda subió una de las primeras fotos que se sacaron en sus redes sociales para hacer pública su relación con Francisca, cosa que causó un bombardeó de reacciones y de mensajes, pero también de comentarios negativos. “Si se genera algo muy violento borro el mensaje, porque no quiero tampoco incitar a la violencia“, afirmó.

Propuesta de matrimonio

Cárcamo les consultó si han hablado de matrimonio. Ambas dijeron que sí al unísono y Fernanda mostró su anillo de compromiso. “Le pedí matrimonio durante (el rodaje) la película“, reveló Francisca, y la actriz señaló que cayó “redondita” en el plan que hizo su pareja para la propuesta.

“Vamos a tener que casarnos en Estados Unidos porque en este país (Chile) no es legal todavía“, agregó Urrejola.

Detallaron que no quisieron optar al Acuerdo de Unión Civil, porque no asegura poder tener niños si quisieran ser madres y ambas confirman que quieren serlo en un futuro, bajo inseminación artificial o adopción.

“Nos interesa harto, yo nunca imaginé que iba a tener que sacar la bandera y estar luchando contra algo, pero me parece insólito que en el siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas y aclarar ciertas cosas“, concluyó Fernanda.